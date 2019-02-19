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Peribacalarında yıkıldı

'in Avanos ilçesinde peribacaları yakınında kaçak yapıldığı iddia edilen , iş makenisiyle yıkıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 16:49
Peribacalarında çay bahçesi yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da kaçak yapılara yönelik yıkım çalışması 1 günlük aranın ardından devam etti. Bu kapsamda Avanos ilçesine bağlı Aktepe köyü Zelve Örenyeri girişinde bulunan çay bahçesi, peribacaları yakınına inşa edildiği gerekçesiyle iş makinesiyle yıkıldı.

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Kapadokya bölgesinde Göreme beldesinde peribacaları yanında yapılan otel inşaatı, geçen hafta yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgede yapılan incelemede iş yeri, bağ evi, konut olarak kullanılan 15 yapı ile ilgili daha yıkım kararı verildi. Göreme, Avanos, Uçhisar, Ürgüp'te bulunan 15 yapıdan şimdiye kadar 4'ü yıkılmış oldu. Geriye kalan 11 yapı ile ilgili yıkım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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Peribacalarında çay bahçesi yıkıldı
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