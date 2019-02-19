Son dakika haberi.. Fikret Ünlü hayatını haybetti! Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü kimdir

Devlet eski bakanlarından Fikret Ünlü, bu sabah hayatını kaybetti. Fikret Ünlü, bir süredir prostat kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM'de tören düzenlenecek. Ünlü'nün cenazesi daha sonra doğum yeri Ermenek'e gönderilecek. Ünlü, 22 Şubat Cuma günü, vasiyeti üzerine Baluksan Köyü'nde toprağa verilecek.

FİKRET ÜNLÜ KİMDİR?

Fikret Ünlü 10 Mart 1943 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamladı. 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu. 1967'de de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda öğretim üyeliği yaptı. Bunun yanında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakan Müşavirliği'nde görevlerde bulundu.

1983 yılında memurluktan istifa ederek siyasete atıldı. Sosyal Demokrasi Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nde çalışmalarda bulundu. 1991 seçimlerinin ardından başbakan başdanışmanı olarak görev aldı. 1995-1999 yılları arasında yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den Karaman milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Ayrıca Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 57. Hükümette, spordan sorumlu devlet bakanı olmuştur.