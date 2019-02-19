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’de otobüs kazasında faciadan dönülen anlar kamerada

'de özel halk otobüsünün başka bir otobüse çarptığı kazada ön koltukta kucağında bebeğiyle oturan kadın yolcu ölümden döndü. Otobüs camlarının paramparça olduğu otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:00
Sultanbeyli’de otobüs kazasında faciadan dönülen anlar kamerada

Sultanbeyli'de perondan çıkan bir özel halk otobüsüne perona giren başka bir otobüs çarptı. Kaza esnasında otobüste, kucağında bebeğiyle yolculuk yapan bir kadın ölümden döndü. Kadının o esnada ön koltukta oturuyor olması olası bir facianın önüne geçti. Halk otobüsünün çarpmasıyla otobüsün camları ve parçaları otobüsün koridoruna düştü. Faciadan dönülen o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde perondan çıkan otobüse bir otobüs hızla çarpıyor. Çarpma sonrası otobüs camları kırılıyor. Kadın ve bebeğinin kırılan camların hemen önünde panik yaşıyor.

İstanbul Sultanbeyli'de otobüste yaşanan dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

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Sultanbeyli’de otobüs kazasında faciadan dönülen anlar kamerada
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