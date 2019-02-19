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Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti

'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Kolat (2), 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 15:06
Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti

Geyve ilçesinde geçen 27 Kasım'da üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen minik Esma Asel, tedaviye alındı.

84 GÜN DAYANABİLDİ

Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Günlerdir çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Halil Kolat (36), aldığı ölüm haberi ile gözyaşlarına boğuldu.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey baba Emre Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti
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