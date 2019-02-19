Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, dün akşam evde çıkan yangında yaşamını yitiren Suriyeli 2 aylık Cemal Assaf, cenaze namazının ardından babası Mahmud Assaf tarafından toprağa verildi.

Dün akşam Dumlupınar Mahallesi Şehit İsmail Ceyhan Sokak'ta, Suriyeli Assaf Ailesi'nin evinde çıkan yangında Cemal bebek yaşamını yitirdi. Yangında, bebeğin dedesi Cemal Assaf, annesi İman Assaf ve amcası Halit Assaf da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Dede Cemal Assaf tedavinin ardından taburcu edildi, İman Assaf ve Halit Assaf'ın tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CENAZE NAMAZINI 13 KİŞİ KILDI

Cemal bebeğin cenazesi, otopsinin ardından dedesi Cemal Assaf ve yakınları tarafından morgdan alındıktan sonra Şeyhadil Camii'ne götürüldü. Kahramanmaraş'ta iş bulamayınca çalışmak için gittiği Bursa'da tek çocuğunun ölüm haberini alan Mahmud Assaf, cenazede güçlükle ayakta durdu. Cemal bebeğin cenaze namazı, imam ile birlikte saf tutan 13 kişi tarafından kılındı.

BEBEĞİNİN TABUTUNU TAŞIDI

Cenaze namazının ardından baba Mahmud Assaf, bebeğinin tabutunu kucağına alıp cenaze nakil aracına bindi. Bu sırda, Cemal Assaf, kendi adını taşıyan torununun tabutunu öpüp gözyaşı döktü. Minik Cemal, babası ve yakınları tarafından götürüldüğü Şeyhadli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



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