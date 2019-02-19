Yemek artıklarıyla beslediler

BUGÜN NELER OLDU

Bitlis Eren Üniversitesi Kampüsü'ne bağlı lojmanların önünde görülen beyaz gelincik, Erdoğan Özdil tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi. Beyaz gelinciğin uzaktan bakıldığında fare gibi göründüğünü söyleyen Özdil, gelinciğin çıkması için saatlerce evinin camında nöbet tuttuğunu belirtti.Özdil, "Gelincik, lojmanlarda kalanların ilgisini de çekerek ekmek kırıntıları ile besleniyor. Lojmanlara doğru koşup gelen bir hayvan gördük. İlk etapta onun gelincik olduğunu anlayamadık. Fakat daha sonra internetten bakıp 'beyaz gelincik' olduğunu anladık. Burada 2 tane olduğunu fark ettik. Bir tanesi beyaz bir tanesi de kahverengi. Gelincikler biraz yabani ama sanki onlar da bize alıştılar. Yiyecek aradığını düşündük. Bizler de zaman zaman ekmek atmaya başladık. Gelip alıp götürüyor. Hemen hemen her gün ekmek ve yemek artıkları ile besliyoruz. Fakat günün çok az saatlerinde görülüyor. Çünkü genelde uyuyorlarmış" dedi.