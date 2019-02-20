A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 21 Şubat A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

Binlerce mağazayla Türkiy'nin her yerinde mağazası olan A101 marketler zinciri her perşembe indirimli ürünlerle müşterisinin karşısına çıkıyor. Ev ekonomosine katkı sağlamak isteyen bireylerin perşembe günleri markete giderek kaliteli ürünleri indirimli olarak almaları yüzleri güldürüyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 Şubat A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta yine farklı farklı kategorilerden bir çok ürün indirimli olarak müşterinin karşısına çıkıyor. Peki 21 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? A101 aktüel ürünler listesi nasıl?