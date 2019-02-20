Çamlıca Camisi: İbadetin ve sanatın merkezi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olan Çamlıca Camisi'nin inşa süreci mart ayı itibariyle tamamlanıyor. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Burası sadece bir cami değil, içinde bir caminin de olduğu kompleks, bir külliye. Caminin yanında müzemiz, sanat galerimiz, konferans salonumuz, kütüphanemiz var. 72 bin metrekare otoparkımız var. Sanat atölyelerimiz var" diye konuştu. İç kısmı tamamen biten caminin ince işçilikleriyle birlikte dışarısındaki peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Caminin en geç Mart ayının başında tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar tamamen bittiğindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın caminin açılışı yapması için gün belirlenecek.