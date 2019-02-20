CHP’li belediyede köpek vahşeti

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Çanakkale'nin CHP'li Biga Belediyesi'nin hayvan barınağında yaşananlar vatandaşları dehşete düşürdü. İlgisizlikten ölen yavru köpeklerin diğer hayvanlarca yenilmesine tepki gösteren vatandaşlar polisi aradı. Polis, durumu tutanakla kayıt altına alırken, ölen köpekler barınak görevlilerince çöpe atıldı. Duruma isyan eden hayvanseverler çöpten köpek ölülerini alarak veterinere götürdü. Veterinerin inceleyip rapor hazırlıyacağını belirten hayvanseverler, "O raporla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Vatandaşlar yaşananları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Konuyla ilgili Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı.