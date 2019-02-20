Cinayet gibi kazaya 15 yıl hapis istendi

Emekli gazeteci Aynur Meriç(60), 3 Ekim 2018 günü kentsel dönüşümdeki evini görmek için Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Başarı Sokak'taki inşaata gitti. Arabasını park eden Meriç, bagajdan bir şeyler aldığı sırada sokağa bir otomobil girdi. Araba önce park halindeki otomobilinin arkasında duran Aynur Meriç ve aracına çarptı. Ardından savrularak bu kez bir kamyona ve otomobile çarparak kaldırıma çıktı. Son olarak bir otomobile daha çarpan sürücü Engin Erkurt'un kullandığı otomobil, yayalar Şükriye Toykan ve Münire Zuhal Özel'e çarptı.

"ÖLDÜRME KASTI VARMIŞ GİBİ GELDİ"

Yaralanan iki kadın kaldırıldıkları hastaneden aynı gün taburcu edilirken, Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Aynur Meriç hayatını kaybetti. Olay günü Aynur Meriç'in yanında bulunan İhsan Biçer, "Arkadan bize öldürme kastı varmış gibi son süratle bir araç geldi. Son anda direksiyonu kırarak Aynur Hanım'a çarptı. Kendi arabasıyla diğer araba arasına sıkıştırdı Aynur Hanım'ı. Daha sonra aynı araç buradan gittikten sonra kamyona çarptı ve ileride 2 bayana daha çarptı. Ben canımı zor kurtardım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Engin Erkurt, olayı hatırlamadığını beyan etti. Erkurt tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Erkurt hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.