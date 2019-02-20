Deniz ulaşımına sis engeli

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor. Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:
-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
-Beykoz kalkışlı seferler
-Beşiktaş-Adalar seferleri
İDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL
İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen Seferler şöyle:
Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45
Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45