Deniz ulaşımına sis engeli

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor. Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:

-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri

-Beykoz kalkışlı seferler

-Beşiktaş-Adalar seferleri



İDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL

İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen Seferler şöyle:

Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45

Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45