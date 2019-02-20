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Deniz ulaşımına sis engeli

'daki yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arasındaki arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 08:13
Deniz ulaşımına sis engeli

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor. Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:

-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
-Beykoz kalkışlı seferler
-Beşiktaş-Adalar seferleri

İDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL

İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen Seferler şöyle:

Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45

Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45

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Deniz ulaşımına sis engeli
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