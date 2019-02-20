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nedir? Peak games reklamının anlamı ne? İşte ayrıntılar

reklamı hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor! ? Dün akşam saatler 21:30'u gösterdiğinde 14 televizyon kanalında yayınlandı. Öyle ki bu reklamdan sonra televizyon izleyicileri televizyonlarının hacklendiğini düşündü. Peak Games teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden birisi konumunda. 2017 yılı sonunda oyunlarının bir bölümünü Zynga'ya 100 milyon dolara satarak adından tekrar söz ettiren Peak Games; dün akşamki reklamından sonra Google'da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çok konuşulan reklamın ardından şirketten son dakika açıklama geldi. Peki PeakGames şirketi nedir?

Giriş Tarihi: 20.2.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 09:19
Peak games nedir? Peak games reklamının anlamı ne? İşte ayrıntılar

Her şey normal akışında devam ederken reklam içerisinde reklam vererek birden herkesin dikkatini çeken reklamı aslında ne? dün akşam 41 televizyon kanalında ortak olarak yayınlandı. Arabasını kullanan ve kaza yapmaktan son anda kurtulan birinin hikayesinin anlatıldığı sigorta reklamına benzeyen reklamın devamı izleyenleri çok şaşırttı. Televizyonlarını hacklendiğini düşünen seyirciler Peak Games manifestosunu okudu. aslında ne? İşte herkesin cevap aradığı konular...

DÜN GECEYE DAMGA VURAN PEAK GAMES REKLAMI NE ANLATIYOR?

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Peak games nedir? Peak games reklamının anlamı ne? İşte ayrıntılar
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