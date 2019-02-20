Eski eşini ve kendini bıçakla yaraladı

Alınan bilgiye göre, Suriyeli İbrahim A. (48), iki yıl önce boşandığı aynı ülke vatandaşı Kholoud B'nin merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Takunyacılar Sokağı'ndaki evine gitti.

Barışma teklifine olumsuz yanıt alan İbrahim A, yanındaki bıçakla kadını ensesinden yaraladıktan sonra polisi aradı. İbrahim A. polise, teslim olmak için yakındaki adliye binasına doğru yürüdüğünü söyledi.

Kholoud B. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adliye önüne gelen şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere teslim olmadı. Elindeki bıçağı boğazına dayayan İbrahim A, tüm ikazlara rağmen kendini yaraladı.

Polislerin müdahalesiyle sakinleştirilen ve boğazına tampon yapılan İbrahim A, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.