Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eski eşini ve kendini bıçakla yaraladı

Eski eşini ve kendini bıçakla yaraladı

'da barışma teklifini kabul etmeyen eski eşini bıçaklayan kişi, aynı bıçakla kendini boğazından yaraladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 16:21
Eski eşini ve kendini bıçakla yaraladı

Alınan bilgiye göre, Suriyeli İbrahim A. (48), iki yıl önce boşandığı aynı ülke vatandaşı Kholoud B'nin merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Takunyacılar Sokağı'ndaki evine gitti.

Barışma teklifine olumsuz yanıt alan İbrahim A, yanındaki bıçakla kadını ensesinden yaraladıktan sonra polisi aradı. İbrahim A. polise, teslim olmak için yakındaki adliye binasına doğru yürüdüğünü söyledi.

Kholoud B. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adliye önüne gelen şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere teslim olmadı. Elindeki bıçağı boğazına dayayan İbrahim A, tüm ikazlara rağmen kendini yaraladı.

Polislerin müdahalesiyle sakinleştirilen ve boğazına tampon yapılan İbrahim A, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşini ve kendini bıçakla yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN