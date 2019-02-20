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Evden kaçan 2 kız, bileklerini keserken bulundu

'de ailelerine intihar edeceklerini söyleyerek evden ayrılan B.Ö. (21) ve C.D. (25), parkta bıçakla bileklerini keserken bulundu. Kendilerine müdahale eden sağlık ekiplerine "Gidin, bizim canımız yanmıyor" diyen kızlar, güçlükle ikna edilerek hastaneye götürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 09:53
Evden kaçan 2 kız, bileklerini keserken bulundu

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Otlu Sokak'ta oturan B.Ö. ve C.D., dün sabah bilinmeyen nedenle aileleriyle tartıştıktan sonra intihar edeceklerini söyleyerek evden ayrıldı. Ailelerin haber vermesi üzerine polis, B.Ö. ve C.D.'yi bulmak için çalışma başlattı.

PARKTA BİLEKLERİNİ KESERKEN GÖRÜP İHBAR ETTİLER

Dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda 2 genç kızı bileklerini keserek kendilerine zarar verdiğini görenler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, bıçakla bileklerini kesen kızlara müdahale etmek istedi. Ancak B.Ö. ve C.D, "Gidin, bizim canımız yanmıyor" diyerek önce buna izin vermedi. B.Ö. ve C.D., daha sonra polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilerek ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Evden kaçan 2 kız, bileklerini keserken bulundu
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