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Hayatını kaybeden evsizin cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

'da bir süredir ormanlık alanda yaşayan (53) ölü bulundu. Ünal'ın cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 10:11
Hayatını kaybeden evsizin cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı

Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde, 20. Cadde üzerinde bulunan ormanlık alanda dün akşam hayvanlarını gezdiren bir kişi, çalılıkların içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Başında kan izine rastlanan cesedin Bayram Ünal'a ait olduğu belirlendi. Ünal'ın bir süredir ormanlık alanda yaşadığı öğrenilirken, cesedinin bulunduğu yerin yanında ise kendisine ait yatak olduğu görüldü.

CEBİNDEN 2 LİRA 10 KURUŞ ÇIKTI

Bayram Ünal'ın pantolon ceplerinden ise 2 lira 10 kuruş çıktı. Ünal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

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Hayatını kaybeden evsizin cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı
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