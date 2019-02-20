İlk cemre 2019'da ne zaman hangi gün düşer? Cemre düşmesi nedir ve ne zaman düşecek? İşte cevabı

Şubat ayının gelmesi ile birlikte cemre düşmesi için de geri sayım başladı. Muhteşem doğa olayı ilk olarak havaya, daha sonra ise suya ve toprağa düşerek gerçekleşecek. Bu olay yedişer gün arayla tamamlanacak. Sıcak havaların ve baharın gelişnini müjdecisi olarak bilinen ilk cemre ne zaman düşecek? 2019 Cemre düş mesi nedir ve ne zaman düşer? İşte tüm ayrıntılar.

2019 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemre, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişidir.

Peki cemre ne zaman düşer? İşte ayrıntılar;