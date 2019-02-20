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Son dakika: 'da sis! İşte iptal edilen vapur seferleri

Son dakika haberi... ’da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sis sebebi ile görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü. sis nedeni ile görünemez hal aldı.İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı. () yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.

Giriş Tarihi: 21.2.2019 07:02 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 07:17
Son dakika: İstanbul'da sis! İşte iptal edilen vapur seferleri

İstanbul'da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sisin etkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu. Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sis sebebi ile görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeni ile görünemez hal aldı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı. İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir hatları tüm seferlerini iptal ederken, İDO'da bazı seferler sis nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz'indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

07:00 - 07:45 Yalova - Pendik

07:00 - 07:45 Pendik - Yalova

07:15 - 08:30 Yalova - Yenikapı

07:30 - 09:05 Bursa - Yenikapı

07:30 - 09:05 Yenikapı - Bursa

07:45 - 09:00 Yenikapı - Yalova

İstanbul'da yoğun sis
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları geliyor! İstanbul’a kar geliyor…

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Son dakika: İstanbul'da sis! İşte iptal edilen vapur seferleri
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