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İstanbullular’a hafta sonu kar sürprizi

Giriş Tarihi: 20.2.2019
İstanbullular’a hafta sonu kar sürprizi
İstanbul'da hafta sonu kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlü-ğü'nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak. Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek. Cuma günü yağmur başlayacak ve hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un bu yıl yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybecek.
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İstanbullular’a hafta sonu kar sürprizi
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