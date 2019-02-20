K-9 kangallar sertifika aldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile Yerli ve Milli Projeler kapsamında hayata geçirilen "Yerli Irk Asayiş Devriye Köpeği - Akbaş ve Kangal Yetiştirme Projesi" başarılı oldu. Türkiye'de ve Dünyada ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev alan ve 2018 yılbaşı gecesi İstanbul Taksim'de ilk görevlerine çıkan Kangal ve Akbaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) görevli uzman personeller tarafından sıkı bir eğitimden geçirildi. Akbaş ve Kangal cinsi polis köpekleri özellikle güçlü hafızaları, zekaları, sahiplenme ile koruma duyguları, olaylara yaklaşımdaki soğukkanlılıkları ve sezgileri ile uzmanlardan tam not aldı.



TÜM KUŞKULARI BOŞA ÇIKARDILAR



Uyuşturucu operasyonları, kayıp arama, bomba arama, koku teşhisleri, asayiş ve devriye görevleri ile toplumsal olaylarda da mesaiye başlayan ve vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanan Akbaş ve Kangal cinsi polis köpekleri başarılı bir eğitim döneminin sonunda başarı sertifikalarını aldı. Alman ve Belçika Kurdu başta olmak üzere K-9 Polis Köpekleri alımı için yurt dışında bekleme sırasının olması nedeniyle ve yerli köpeklerin polis köpeği olarak yetiştirilmeleri gerektiği düşünülerek projenin hayata geçirildiği, Akbaş ve Kangalların sezgi, analiz ve algılama kabiliyetleri üst seviye olduğu için eğitimlerinde başarıya ulaştıkları ifade ediliyor. Projenin hayata geçirilmesi aşamasında başarılı olacaklarına K-9 Polis Köpekleri yetiştiren uzmanlar tarafından bile kuşkuyla bakıldığı Akbaş ve Kangal cinsi köpeklerin sayılarının artırılacağı ve yerli ırk projesinin hızla büyüyerek devam edeceği ifade edildi.



İSİMLERİ GÖĞÜSLERİNDE YAZIYOR



İstanbul Emniyeti'nin bünyesinde; eğitim süreçlerinde tepkileri ölçülen 22 Akbaş ve Kangal cinsi polis köpeği bulunuyor. İşte isimleri de yerli olan "Polis" logolu ve isimlerinin yazılı olduğu göğüslüklerle görev yapan Akbaş ve Kangal cinsi polis köpeklerinin isimleri ve yaşları:

Akbaşlar: Bayraktar (2), Cirit (2), Çoruh (2), Dicle (2), İdil (2.5), Karayel (2), Meriç (2), Panzer (2), Toma (2), Volga (2.5)

Kangallar: Akrep (2), Aksu (2), Altay (2), Aras (2), Doğu (2), Karabaş (2), Kuzey (2), Sarp (2), Şimal (2), Tuna (2), Ural (2), Yiğit (1.5).

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