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Köfteci görünümlü seyyar kumarhane

'ın Saray ilçesinde üzerinde köfteci olduğuna dair reklamlar bulunan minibüsle gelen ihbarlar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Minibüste, slot diye tabir edilen kumar makinesini oyuna hazırlayan T.B. suçüstü yakalandı. Kumar oynamak isteyenlere seyyar servis yapan T.B.'nin sorgusu sürüyor

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 17:19
Köfteci görünümlü seyyar kumarhane

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahibi olduğu minibüs köfteci görünümlü seyyar kumarhaneye çeviren T.B. gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan T.B.'nin kendisine ait minibüste slot diye tabir edilen makine ile kumar oynattığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri, kısa süreli takibe aldığı plakasız minibüste arama yaptı. Minibüste, kumar makinesini oyuna hazırlayan T.B. yakalanarak, gözaltına alındı.

Bir adet kumar makinesi ile müşterilere ikram için çay ve kahve makinesi bulunan minibüs ile T.B.'nin kumar oynamak isteyenlere özel servis yaptığı belirlendi. T.B.'nin sorgusu sürüyor.

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Köfteci görünümlü seyyar kumarhane
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