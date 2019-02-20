Müge Anlı'dan son dakika haberi geldi! Adem Kara'nın katili kim? Ölü kaz ayrıntısı...

ATV'nin fenomen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine Türkiye gündemine damga vurmaya devam ediyor. Adem Kara'nın ortadan kaybolmasından sonra ölü bir kazı evin etrafına astığı iddia edilen Hakan Kara, Müge Anlı son bölümde canlı yayında yer aldı. Ölü kazın, cesedin kokusunu bastırmak için astığı iddia edilen Hakan Kara'dan son dakika itirafları geldi. Öte yandan bugünkü bölümde Adem Kara'nın kaybolma tarihinin kesin olmadığı ileri sürüldü. Adem Kara'nın katili olduğu iddia edilen Hakan Kara aynı zamanda Adem Kara'nın amcasını oğlu. İşte Müge Anlı'nın sır perdesini araladığı cinayetten son dakika detayları...

ADEM KARA'YI KİM ÖLDÜRDÜ? MÜGE ANLI AYDINLATIYOR...