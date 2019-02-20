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'dan haberi geldi! 'nın katili kim? Ölü kaz ayrıntısı...

cinayetinden haberleri üst üste geliyor! Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında bulunan ile Tatlı Sert programında bu kez bambaşka bir sis perdesi aralanıyor. Olay; 2017 yılının Mart ayında Trabzon'un Akçabat ilçesinde meydana geldi. 48 yaşındaki Adem Kara kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Adem Kara'nın cesedi Müge Anlı'nın çabalarıyla evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu! İşte Müge Anlı son bölümden son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.2.2019 14:39
Müge Anlı'dan son dakika haberi geldi! Adem Kara'nın katili kim? Ölü kaz ayrıntısı...

ATV'nin fenomen yapımı ile Tatlı Sert, yine Türkiye gündemine damga vurmaya devam ediyor. 'nın ortadan kaybolmasından sonra ölü bir kazı evin etrafına astığı iddia edilen , Müge Anlı son bölümde canlı yayında yer aldı. Ölü kazın, cesedin kokusunu bastırmak için astığı iddia edilen Hakan Kara'dan itirafları geldi. Öte yandan bugünkü bölümde Adem Kara'nın kaybolma tarihinin kesin olmadığı ileri sürüldü. Adem Kara'nın katili olduğu iddia edilen Hakan Kara aynı zamanda Adem Kara'nın amcasını oğlu. İşte Müge Anlı'nın sır perdesini araladığı cinayetten son dakika detayları...

ADEM KARA'YI KİM ÖLDÜRDÜ? MÜGE ANLI AYDINLATIYOR...

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Müge Anlı'dan son dakika haberi geldi! Adem Kara'nın katili kim? Ölü kaz ayrıntısı...
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