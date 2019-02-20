O aile benden uzak dursun

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İddialara göre kelebek hastası Resul U.'nun annesi Elif U. ile babası Sadık U. dernek faaliyeti kapsamında yardım talebinde bulundu. Derneğin yaptığı araştırmada çiftin maddi durumunun iyi olduğu, üstelik kendilerine ait bir apartman olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden dernek, yardım talebini reddetti. Ancak çift buna rağmen farklı yollarla Fulden Uras'a ulaşarak kendisini tehdit etmeye başladı. İddialara göre Elif U., cep telefonundan, 'Senin benimle uğraşacak halin yok he, bitti. Tabii ki Resulle yükseldin. Senin Resul'ün ayağının altını öpmen lazım. Karaktersizsin sen. Dur bakayım Allah'a nasıl hesap vereceksin. Sana hakkım haram olsun. Uğraşacağım seninle' mesajları attı.Özgürlüğünün kısıtlandığını, sokağa dahi çıkamaz hale geldiğini belirten Fulden Uras, kanser tedavisi gördüğünü ve sağlığının olumsuz etkilendiğini şikâyet dilekçesinde anlatarak korunma talep etti. Uras, arama kayıtlarını ve mesajları savcılığa delil olarak sundu. Uras'ın talebini değerlendiren mahkeme, Elif U. ile Sadık U.'nun 4 ay süreyle Fulden Uras'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, evine ve işyerine yaklaşmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.