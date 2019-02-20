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nerede? Türkiye'nin maldivleri Salda gölü nerde?

Türkiye'nin maldivleri olarak görülen ve en temiz ve berrak özelliklerine sahip binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Son zamanlarda Salda gölünü yerli ve yabancı birçok kişi ziyaret etti. Peki ?

Giriş Tarihi: 20.2.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 11:00
Salda Gölü nerede? Türkiye'nin maldivleri Salda gölü nerde?

Salda Gölü, Türkiye'nin maldvleri olarak biliniyor. Tertemiz görünümü ve berraklığı ile Türkiye'nin en temiz gölü olarak bilinen Salda Gölü yıl içinde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Peki Salda Gölü nerede?

SALDA GÖLÜ

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Gölde oluşan hidromanyezit minerali 'biyolojik mineralizasyon'un en güzel ve güncel örneklerinden biridir.

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Salda Gölü nerede? Türkiye'nin maldivleri Salda gölü nerde?
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