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Son dakika: Hatay'da oldu! Kandilli Rasathanesi son depremler...

Hatay'da son dakika meydana geldi. Deprem saat 08.35'te Samandağ yakınlarında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu açıkladı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 09:11
Son dakika: Hatay'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.35'te merkez üssü Hatay Samandağ olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hatay'ın Samandağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te meydana geldi. Yerin 25.95 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Yayladağı, Antakya ve Defne ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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Son dakika: Hatay'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi son depremler...
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