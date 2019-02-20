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’dan görsel şölen

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Süper Ay’dan görsel şölen
Yeni yılın ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı kartpostallık görüntülere sahne oldu. Gökyüzünde sıradışı bir görüntüye sahne olan ve 411 günde bir gerçekleşen Süper Ay, İstanbul'da 18.20'den itibaren görünmeye başlandı. Sabah'ın ilk saatlerine kadar normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle adeta büyüleyen "Süper Ay" fotoğraf meraklıları için de bir fırsat oldu. Süper Ay'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün doğuşu adeta büyüledi.
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Süper Ay’dan görsel şölen
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