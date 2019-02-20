Uzmanlar Çanakkale'deki depremi A Haber'de değerlendirdi

Çanakkale'de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de hissedildi. Yaşanan depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden de depremin merkez üssü ve büyüklüğü ile ilgisi son dakika açıklaması geldi. Merkez üssü Ayvacık olan deprem Marmara ve Ege bölgesinde hissedildi. Çanakkale'de yaşanan depremin büyüklüğü 5.3 şiddetinde olduğu bildirildi.

A Haber muhabiri, Vedat Sezer Çanakkale'den son durumu bildirdi.

İşte Çanakkale'deki son durum. A Haber muhabiri, Vedat Sezer Çanakkale'den bildirdi.

ERCAN: BUNLARI GÖRMEK ŞAŞIRTICI DEĞİL

A Haber'e bağlanarak depremi değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, "4, 5 hatta 6'ya yakın depremler Marmara Bölgesi'nde göreceğiz. Bunlar ne zamana kadar göreceğiz deprem oluncaya kadar bunları görmek şaşırtıcı olmayacak. Büyük gerginlik birikmiş durumda bu küçük depremlerle boşalıyor ama tam yetmiyor. 2029'u hedef yıl yapmıştık. Büyük depremler yüzde 52 olasılıkla Kuzey Anadolu kırığında olacak." dedi.

İşte Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın değerlendirmeleri

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Çanakkale'deki depremi A Haber'de yorumladı.

DOÇ. DR. OĞUZ GÜNDOĞDU: ARKASINDAN BÜYÜK DEPREM BEKLEYEMEYİZ

Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu Çanakkale'de meydana gelen İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de hissedilen deprem için "Bu deprem daha önce Çanakkale civarında olan depremin tekrar enerji boşaltmaya başlamasındandan ibaret. Bununn arkasından çok büyük deprem bekleyemeyiz. Çünkü olduğu yerde Çanakkale ve bu civarda küçük küçük kırlmalarla bu boşlama devam ediyor. Beklenebilen bir deprem" dedi.

Deprem uzmanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu'ya göre bu deprem ne anlam taşıyor?