Ayvacık 5.0’la sarsıldı

BUGÜN NELER OLDU

Marmara bölgesi son günlerde adeta beşik gibi. Çanakkale ve Bursa'da son 9 saat içerisinde art arda meydana gelen depremler, vatandaşlarda tedirginlik yaratırken dün akşam da saat 21.23'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi 5.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı.5.10 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte vatandaşlar, panikle sokağa çıktı. Deprem, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, ve Edirne illerinde de hissedildi. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Sazlı köyünde bir caminin yanısıra kullanılmayan 10 yapı ile Ahmetçe ve Kayalar köylerinde bazı evlerde hasar oluştuğunu bildirdi. Depremin ardından saat 21.53'te 3.0 ve saat 22.42'de ise 3.6 büyüklüğünde artçı şoklar yaşandı. Öte yandan İstanbul Gaziosmanpaşa'da çatlaklar oluşan bir bina belediye yetkililerince boşaltıldı.