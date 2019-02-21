Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptı

Bacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 15:21

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman F. (32), arasında husumet olduğu öne sürülen Mustafa A.'yı (30) bıçakla bacağından yaraladı. Osman F. olay yerinden kaçarken, yaralanan Mustafa A. belindeki kemeri çıkararak, kankaybını önlemek için bacağını sıktı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, Adnan Menderes Bulvarı Adliye binası karşısında meydana geldi. Yolda karşılaşan Osman F. ile Mustafa A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman F. belinden çıkardığı bıçakla Mustafa A.'yı cadde üzerinde kovalamaya başladı. Osman F., yakaladığı Mustafa A.'yı sağ bacağından bıçakladı ve plakası belirlenemeyen bir otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Mustafa A. ise belindeki kemeri çıkararak, bacağına turnike yaptı. Bu anlar güvenlik kamerasına ile görüntülendi. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Mustafa A., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman F. olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN