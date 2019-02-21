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Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 10:25
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın

Yangın saat 07.15 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil ürünlerinin baskısının yapıldığı bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevlere ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın çıktı!

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Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
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