Ermenek'te 7 mahalle kaya düşme korkusuyla yaşıyor
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde dağ eteğinden düşen kayalar mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, 1969'tan beri kaya düşmesi nedeniyle bugüne kadar 10'un üzerinde can kaybının yaşandığını belirterek, yetkililerden mahallenin taşınmasını talep ettiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 21.2.2019 12:51Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 13:37
Taşeli Platosu'nda konuşlanan Ermenek, denizden 1300 metre yüksekliğe sahip. Çevresi oldukça yüksek dağ ve tepelerle çevrili olan bölgede halk, geçimini ekilebilir toprakların azlığı nedeniyle küçükbaş hayvancılık ve meyvecilikle sağlıyor.