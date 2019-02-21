Şoke eden telefon: Baban bizim evde git al

İstanbul'da işadamı 58 yaşındaki emekli Vedat Yöngel, 16 Şubat Cumartesi günü üzerindeki 10 bin dolarla ortadan kayboldu.



Eve dönmeyince ailesi telefonla ulaşmaya çalıştı ancak iki telefonu da kapalıydı. İki oğlu Serdar ve Sedat Yöngel, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, babalarına ulaşamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini, eve temizliğe gelen Ermeni uyruklu Stella M'den (46) şüphelendiklerini bildirdi.



"BABAN BİZİM EVDE GİT AL"



Vedat Yöngel'i bulmak için çalışma başlatan Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Stella M. ve oğlu Varlam M.'nin (28) 18 Şubat'ta Atatürk Havalimanı'ndan Kars'a buradan da Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gittiklerini belirledi. Polis çalışmalarını sürdürürken Varlam M'nin telefonundan Sedat Yöngel'in telefonuna bir WhatsApp mesajı geldi. Mesajda, "Baban bizim evde git al" diyerek adresi verdi. Eve giden polis ekipleri banyoda Vedat Yöngel'in cesedi ile karşılaştı.





Gözünden ve elinden vurulduğu saptanan Yöngel'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Stella ve oğlu Varlam M. için İnterpol'den uluslararası arama kararı çıkartılacağı bildirildi.



Vedat Yöngel'in cesedi temizlikçi kadının evindeki banyoda bulundu. Cesedin adresini ise aileye Whatsapp mesajı atan kadının oğlu verdi.