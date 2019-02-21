İstanbul’u sis bastı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul dün sise teslim oldu. Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle hava, kara ve deniz trafiği olumsuz etkilendi. E5 ve otoyollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti. Bostancı- Adalar seferini yapan 'Affet' adlı yolcu motoru, Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapacak olan 25 uçak başka meydanlara yönlendirildi. Bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 4 uçağı Çorlu ve Ankara'ya yönlendirilirken, iç ve dış hatlarda Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak Pegasus ve Anadolujet'e ait 21 uçak ise Ankara ve İzmir'e yönlendirildi. Bazı seferler ise havayolu şirketleri tarafından iptal edildi.