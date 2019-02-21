Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’u sis bastı

’u sis bastı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019
İstanbul’u sis bastı
İstanbul dün sise teslim oldu. Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle hava, kara ve deniz trafiği olumsuz etkilendi. E5 ve otoyollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti. Bostancı- Adalar seferini yapan 'Affet' adlı yolcu motoru, Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapacak olan 25 uçak başka meydanlara yönlendirildi. Bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 4 uçağı Çorlu ve Ankara'ya yönlendirilirken, iç ve dış hatlarda Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak Pegasus ve Anadolujet'e ait 21 uçak ise Ankara ve İzmir'e yönlendirildi. Bazı seferler ise havayolu şirketleri tarafından iptal edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’u sis bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN