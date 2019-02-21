Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çanakkale’de korkutan deprem! İzmir'de ve İstanbul'da deprem hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler

Çanakkale’de korkutan ! İzmir'de ve 'da deprem hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler

Çanakkale’de meydana gelen başta olmak üzere Bursa ve İzmir’de de hissedildi. Yaşanan depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden de depremin merkez üssü ve büyüklüğü ile ilgisi son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyada deprem ile ilgili kısa sürede yüzbinlerce paylaşım yapıldı. İşte 20 Şubat bugün yaşanan son depremler! Öte yandan İstanbul Valiliği: "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 21.2.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 08:14
Çanakkale’de korkutan deprem! İzmir'de ve İstanbul'da deprem hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler

Çanakkale Ayvacık'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi İstanbul, Bursa ve İzmir'de hissedildi.

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL BURSA VE İZMİR'DE DEPREM!


Az önce Marmara bölgesinde yaşanan deprem herkesi paniğe uğrattı. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de etkisini sürdüren depremin Çanakkale merkezli olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri ve yaşanan son depremler...

Merkez Üssü Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen deprem ile ilgili açıklama geldi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı açıklamada depremin 45 saniye sürdüğünü ve merkezde bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Ülgür Gökhan, depremin tabandan şiddetli bir şekilde iki kez vurduğu ifade etti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale’de korkutan deprem! İzmir'de ve İstanbul'da deprem hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN