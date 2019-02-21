Çanakkale’de korkutan deprem! İzmir'de ve İstanbul'da deprem hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler

Çanakkale Ayvacık'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi İstanbul, Bursa ve İzmir'de hissedildi.

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL BURSA VE İZMİR'DE DEPREM!



Az önce Marmara bölgesinde yaşanan deprem herkesi paniğe uğrattı. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de etkisini sürdüren depremin Çanakkale merkezli olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri ve yaşanan son depremler...

Merkez Üssü Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen deprem ile ilgili açıklama geldi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı açıklamada depremin 45 saniye sürdüğünü ve merkezde bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Ülgür Gökhan, depremin tabandan şiddetli bir şekilde iki kez vurduğu ifade etti.