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21 Şubat sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile MPİ bilet sorgulama

Son dakika: adeta rekora koşuyor. Çok sayıda kişinin heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi sonuçlandı. 10 haftadır 6 bilenin çıkmadığı 19 milyon 661 bin liralık için bu akşam çok sayıda kişi çekilişe katıldı. Ancak yine bilen çıkmadı ve büyük ikramiye miktarı 22 milyon 804 bin lira oldu. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarını bu başlık altından takip edebilirsiniz. 21 Şubat sorgula!

Giriş Tarihi: 21.2.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 21:57
Süper Loto 21 Şubat sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

MPİ Süper Loto Çekiliş Sonuçları Sorgula! Şans oyunlarının vazgeçilmezleri arasında olan Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Kuşkusuz 10 haftadır devir etmesi ilgi çeken yanlarından biri oldu. Bu akşam yapılan çekiliş de yine büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı ve devir etti. 10 haftadır 6 bilenin çıkmadığı ve 19 milyon 661 bin liralık büyük ikramiye verecek olan Süper Loto, devir ederek 22 milyon 804 bin lira oldu. Bu başlık altından MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz…

21 ŞUBAT MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA!

Süper Loto çekilişi sonuçlarını bir sonraki sayfadan takip edebilirsiniz…

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Süper Loto 21 Şubat sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
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