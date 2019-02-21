Süper Loto 21 Şubat sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

MPİ Süper Loto Çekiliş Sonuçları Sorgula! Şans oyunlarının vazgeçilmezleri arasında olan Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Kuşkusuz 10 haftadır devir etmesi ilgi çeken yanlarından biri oldu. Bu akşam yapılan çekiliş de yine büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı ve devir etti. 10 haftadır 6 bilenin çıkmadığı ve 19 milyon 661 bin liralık büyük ikramiye verecek olan Süper Loto, devir ederek 22 milyon 804 bin lira oldu. Bu başlık altından MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz…

21 ŞUBAT MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA!

Süper Loto çekilişi sonuçlarını bir sonraki sayfadan takip edebilirsiniz…