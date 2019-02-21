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Üsküdar'da korkunç kaza! Otomobil ile duvar arasında sıkıştı...

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki kadına çarparak duvara sıkıştırdı. Yaşlı kadının ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 13:01
Üsküdar'da korkunç kaza! Otomobil ile duvar arasında sıkıştı...

Kaza Üsküdar Yavuztürk mahallesinde meydana geldi. Sürücü Şükran Ç. henüz bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında yürüyen 79 yaşındaki Sare Özkeleş'e çarptı. Yaşlı kadın, otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan aracın yaşlı kadını duvara sıkıştırdığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

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Üsküdar'da korkunç kaza! Otomobil ile duvar arasında sıkıştı...
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