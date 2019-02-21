Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Uyuşturucu operasyonunda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi

'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi'ndeki eve, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Evdeki 6 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi dikkat çekti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 09:32
Uyuşturucu operasyonunda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Çekirge Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekipler, istihbarat ve fiziki takip çalışmalarının ardından dün akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi.

OTOMOBİL ANAHTARI GÖRÜNÜMLÜ TERAZİ

Evde yapılan aramada; ruhsatsız 2 tabanca, 1 antika tabanca, çok sayıda dolu fişek, cop, çakar lamba ile 5 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu için kullanılan bazı düzenekler ele geçirildi. Evde detaylı arama yapan ekipler, yatak odasındaki dolaba gizlenen, otomobil anahtarı görünümlü hassas teraziyi de buldu. Evdeki F.A., Ö.A., A.B., Ö.M., B.D. ile A.Y. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu operasyonunda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN