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'da 15 kişilik minibüste 41 kaçak yakalandı

'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan minibüste 41 kaçak yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 09:30
Van'da 15 kişilik minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüsün içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibe aldığı minibüs, Başkale ilçesine bağlı Atlılar Mahallesi'nde durduruldu. Minibüste yapılan aramada, Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'da 15 kişilik minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı
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