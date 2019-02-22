5 katı kaçak hepsi de göçük!

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Mevlana Mahallesi 101067 Sokak'taki son üç katı inşaat halinde olan 5 katlı binada oturanlar önceki akşam kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşalttı. Bina sabaha karşı çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama yaptı. Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, binanın ilk 2 katının 1987'de kaçak yapıldığını, üzerine geçen yıl kasım ayından itibaren 3 kat daha kaçak kat çıkıldığını söyledi. Kasım ayında inşaatın mühürlendiğini aktaran Tuna, "İmar barışında 2017 Aralık'a kadar yapılmış binaların sahipleri faydalanabilir. Tabi bunu vatandaş şöyle anlıyor, 'Biz yapalım daha sonra gidip imar barışına müracaat edelim.' Burası da kaçak bir bina. Aslında var olanı koruyup 2 kat için müracaat etmesi gerekirken üzerine 3 kat daha ilave ederek müracaatını tamamlamış" dedi. AA