Annesini 40 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Ben yapmadım' dedi

Olay, 26 Kasım 2018 tarihinde Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan Ömer Tokgöz, iddiaya göre annesine bıçakla saldırdı. Ardından da üst kattaki komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün, vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Ömer Tokgöz, gözaltına alındı.