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Annesini 40 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Ben yapmadım' dedi

'da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78) 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkeme kararıyla psikiyatri servisine yatırılan Ömer Tokgöz (55) ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi" diyen Tokgöz'ün tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın cezaevinden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Sanık avukatı ise müvekkiline şizofreni tanısını konulduğunu, bu nedenle cezaevine gönderilmeden hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 10:52
Annesini 40 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Ben yapmadım' dedi

Olay, 26 Kasım 2018 tarihinde Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan Ömer Tokgöz, iddiaya göre annesine bıçakla saldırdı. Ardından da üst kattaki komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün, vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Ömer Tokgöz, gözaltına alındı.

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Annesini 40 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Ben yapmadım' dedi
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