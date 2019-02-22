Eczane çalışma saatleri! Eczaneler saat kaçta açılır ve kapanır? Hafta sonu kaça kadar açık?

Eczane, Türk Dil Kurumu'ndan aldığımız bilgilere göre, kökü Arapça "ecza" ve Farsça "?ane" kelimelerinin birleşiminden oluşup, zamanla dilimize eczane olarak yerleşmiştir. İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer anlamına gelmektedir. İlaçların satılmasına ruhsat verilen dükkânlar olarak da tanımlanabilir. Eczaneler, kamu kurumları ya da özel kurumlar ile anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olan kişilere ilaçların ulaşmasını sağlarlar. Eczaneler ile ilgili en çok yapılan araştırmalardan bir tanesi de çalışma saatleri ile ilgili. Eczane çalışma saatlerine buradan ulaşabilirsiniz.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Hastalandığımızda ve ya bir sağlık sorunu yaşadığımızda doktora gider ve verdiği reçeteler doğrultusunda eczanelere başvurarak ilaçlarımızı temin ederiz. Ülkemizde bilinçsiz ilaç kullanım oranı bir hayli fazladır. Reçetesiz ilaçları satın alarak kendilerine iyi geleceğini düşünen insanlar eczanelere giderek antibiyotik ve ağrı kesici satın almaktadır. Ancak herhangi bir doktor onayı olmadan ilaç kullanmak oldukça zararlı ve tehlikelidir. Bu nedenle lütfen ilaç kullanmadan önce doktorunuza müracaat ediniz.

Doktor muayenesi ardından verilen reçeteler doğrultusunda insanların uğradığı ilk adres eczanelerdir.

Eczanelerin mesai saatleri ile ilgili düzenlemeleri bölge eczacı odaları tarafından belirlenmektedir. Ülkemiz genelinde hizmet vermekte olan Eczaneler hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ) günleri sabah saat 09:00'da hizmet vermeye başlamakta ve akşam saat 19:00'a kadar çalışmaktadırlar.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler hafta sonu sadece Cumartesi günleri tam gün hizmet vermektedir. Pazar günleri kapalı olan eczanelerin yerine nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

ECZANELER RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Eczaneler, yıl başlarında (1 Ocak) Ramazan ve Kurban Bayramı , 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kapalıdır. Arefe günleri ise yarım gün açıktır.

Eczanelerin kapalı olduğu günlerde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.