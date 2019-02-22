Gebze-Halkalı’da ilk test sürüşü yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbullular'ın dört gözle beklediği müjdegeldi. Yüzyılın projeleri arasındaolan Gebze-HalkalıMarmaray hattının testsürüşleri başladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan dün Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan hattın Halkalı istasyonuna kadar gitti. Böylelikle Yüksek Hızlı Tren de ilk defa Avrupa yakasına geçmiş oldu.Trende açıklama yapan Bakan Turan, "İstanbul'un metro alt yapısını Boğaz'ın altından birbirine bağlıyoruz. Bu banliyö hattı İstanbul'un, tüm raylı sistemleri birleştiren ana omurgasıdır. Marmaray'ı da içerisinde bulunduran bu hat tamamlandığında hem metro hatları hem de Yüksek Hızlı Tren hatları hem de yük treni hatları birbirlerine entegre olmuş olacak. Artık İstanbullular demir yolunda kesintisiz seyahat edebilecek" diye konuştu.Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahından sefer yapacak hat, tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise 1.2 milyon yolcuyu taşıyacak.