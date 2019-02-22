İstanbul'da önce yağmur başladı! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı - Hafta sonu hava durumu

Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimiz başta olmak üzere birçok il ve ilçe haftasonunun ilk günü olan Cumartesi sabahına yağışlı bir hava ile uyandı. Bu sene İstanbul'da kar yağışı ciddi anlamda etkisini göstermemişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftadır sürdürdüğü son dakika uyarılarının ardından İstanbul için saatlik kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yağmur yağışının karla karışık yağmur ve ardından kar yağışına dönüşmesi bekleniyor...

BUGÜN HAVA DURUMU (23 ŞUBAT CUMARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin rapolarını yayınladı. İşte bölgelerimize göre haritalı ve saatlik hava durumu...