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'da önce yağmur başladı! 'den son dakika uyarısı - Hafta sonu

Günlerdir gelen son dakika uyarılarının ardından vatandaşlar, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını arştırıyor. Düşen hava sıcaklıklarının ardından yurdun genelinde soğuk hava etkisini artırmaya başladı. Batı Karadeniz'de beklenen da Trakya'dan yurda giriş yaptı. 'ne ait kışla mücadele araçları, 'da beklenen kar yağışına karşı gerekli önlemleri almaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı için saat veren Genel Müdürlüğüne ait son hava durumu tahmin raporları haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.2.2019 06:50 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 06:56
İstanbul'da önce yağmur başladı! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı - Hafta sonu hava durumu

Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimiz başta olmak üzere birçok il ve ilçe haftasonunun ilk günü olan Cumartesi sabahına yağışlı bir hava ile uyandı. Bu sene 'da ciddi anlamda etkisini göstermemişti. Genel Müdürlüğü 1 haftadır sürdürdüğü son dakika uyarılarının ardından İstanbul için saatlik kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yağmur yağışının karla karışık yağmur ve ardından kar yağışına dönüşmesi bekleniyor...

BUGÜN HAVA DURUMU (23 ŞUBAT CUMARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin rapolarını yayınladı. İşte bölgelerimize göre haritalı ve saatlik hava durumu...

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İstanbul'da önce yağmur başladı! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı - Hafta sonu hava durumu
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