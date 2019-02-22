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'ta otomobil  devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak  devrilen otomobilin sürücüsü (34) hayatını kaybetti, yanındaki A.Ç. ise yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 08:53
Kahramanmaraş'ta otomobil  devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün gece Nurhak Kavşağı'nda meydana geldi. iddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı'nda giden Hakan Kılınç yönetimindeki 46 AAH 779 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrildi.

Kazada Hakan Kılınç olay yerinede yaşamını yitirirken, yanındaki A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Ç., ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hakan Kılınç'ın cenazesi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta otomobil  devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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