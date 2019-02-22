Kalaşnikoflu cinayette keşif yapıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce, tekel bayisinde çalışan Recep Koyun'u (27) Kalaşnikof tüfekle vurarak, öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen diğer sanık Okan E.'ye olay yerinde keşif yaptırıldı.

Olay, 22 Mart 2017'de saat 23.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Otomobille gelen 2 kişi, tekel bayisine Kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Saldırıda, işyeri çalışanlarından Recep Koyun yaşamını yitirirken, Murat Ç. yaralandı. Jandarma, ilk olarak Okan E.'yi yakaladı. Okan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçan Ercan Turan ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da 34 KY 7484 plakalı otomobilde gözaltına alındı. Otomobilde Kalaşnikof marka tüfek, otomatik tabanca, 41 mermi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Turan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'FETÖ'CÜ DİYE İTHAM ETTİ'

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Ercan Turan, "15 Temmuz'dan sonra iş yeri sahibi Emrah K., sosyal medayadaki sahte hesaplar üzerinden beni ve arkadaşlarımı 'FETÖ'cü' diye itham etti. Uyuşturucu madde sattığımı yaydı. Ağabeyim Ersin Turan'ın öldürülmesiyle de aramızda husumet başladı. Sosyal medya üzerinden bana hakaretler yapıldığını, bacanağım M.Y.D.'den öğrendim. Evime gidip Kalaşnikof tüfeğim ile otomatik silahımı aldım. İş yerinin önüne gittim. Tam bu sırada Emrah bana ateş etmeye başladı. Ben de her iki silahla karşılık verdim. Recep Koyun'un öldüğünü daha sonra medyadan öğrendim" dedi.

'BERAATİMİ İSTİYORUM'

Tutuklu sanık Okan E. de savunmasında, "Olay akşamı Ercan, beni evime bıraktı. Sonrasında kendisini görmedim. Olayla ilgim yok, olanları sonradan öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

'BENİ VURACAĞINI SÖYLEMİŞ'

Müşteki sanık Emrah K. ise "Ercan Turan ile daha önceye dayalı husumetimiz var. Ağabeyi Ersin'in öldürülmesinin ardından 5 ay cezaevinde yattım, sonra serbest kaldım. Tahliye olduktan sonra Ercan çevresindekilere, beni vuracağını söylemiş. Ben de kendime göre tedbirler aldım. Olay gecesi iş yerimin yazıhanesinde oturuyordum. Murat isimli kişi içeriye girdiğinde ateş edilmeye başlandı. Silah sesleri kesildikten sonra Recep'in öldüğünü, Murat Ç.'nin yaralandığını öğrendim. Dışarı çıkıp havaya ateş ettim. Recep Koyun'u araçla hastaneye götürdük ancak öldü" dedi.

KEŞİF YAPILDI

Mahkeme heyeti, bugün saat 14.00'te Cerrah Mahalesi'nde olayın meydana geldiği bölgede keşif için toplandı. Cerrah Mahallesi giriş ve çıkışlara kapatıldı. Recep Koyun'u Kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan Turan ile tutuklanıp sonradan tahliye edilen diğer sanık Okan E.'ye olay yerinde keşif yaptırıldı. 2 sanık da olay yerinde cinayeti anlattı. Sanıklar son duruşmadaki savunmalarını tekrarladılar. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı keşif yaklaşık 2 saat sürdü. dava, karar duruşmasına kaldı.



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