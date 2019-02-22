Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Niğde'de otobüsde fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştiren şoför

'de otobüsde fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştiren şoför

'de yaşanan olayda özel halk otobüs şoförü 46 yaşındaki , seyir halindeyken bir anda fenalaşan yolcusunu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi. Yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 16:22
Niğde'de otobüsde fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştiren şoför

Niğde Özel Halk Otobüsleri taşıyıcı kooperatifinde 53 numaralı halk otobüsüne binen bir kadın, şoför Hamza Özkaynak'ın arka koltuğuna oturdu. Bir süre sonra fenalaşan kadın koltuğa yığıldı. İsmi açıklanmayan kadın yolcunun fenalaştığını fark eden sürücü, hiç beklemeden aracını güzergahını değiştirdi ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kadın yolcu, sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alındı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Niğde'de otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de otobüsde fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştiren şoför
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN