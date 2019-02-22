Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon 4 tutuklama

Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon 4 tutuklama

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 13:31

Sakarya'da, kaza yapan araçların şase numaralarını yurt dışından getirdikleri Mercedes marka araçlara geçirerek satan şebekeye yönelik operasyonda 15 araç ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından temin ettikleri Mercedes marka araçlara kaza yapan, yanan ve perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçların şase numaralarını geçirerek sattıklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda O.Ç.(59), S.Ç.(51), C.Y.(50) ve T.Ç.(29) gözaltına alınırken, satılan 15 araç ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN