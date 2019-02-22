Uykusuz gece

Çanakkale'de önceki akşam saat 21.23'te merkez üssü Ayvacık ilçesi Tartışık köyü olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Çanakkale ve ilçelerinde büyük paniğe neden olan deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, 21 kişi korku ve panik nedeniyle hastanelere başvurdu.

Çanakkale'deki 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşanan sarsıntı ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı!



SOKAKTA SABAHLADILAR

Depremin ardından yetkililerin uyarısı doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde yaşayan vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakıp, üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalışan köylüler büyük korku yaşadıklarını söyledi. Ayvacık ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir günlüğüne tatil edildi. Gün ağarmasıyla birlikte dün bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce oluşturulan 8 ekibin ön hasar tespit çalışmaları sonucunda, Ayvacık'a bağlı 12 köyde 35'i yıkık, 60'ı ağır hasarlı, 2 cami, 2 minare ve 1 okul olmak üzere toplam 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmalarının ardından hasar gören binaların yıkımına başlanıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Psikososyal Destek Ekipleri" ise olay bölgesinde çalışmalarına başladı. Türk Kızılayı tarafından Ayvacık'a gönderilen seyyar ikram araçları da vatandaşlara gün boyu hizmet verdi. SABAH



AYVACIK KORKUSU BİNA BOŞALTTI

ÇANAKKALE'DE meydana gelen deprem İstanbul'da özellikle Bağcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar gibi ilçelerde şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sonrası Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Karadeniz Mahallesi 1175. Sokak'taki binada deprem sonrası çatlaklar oluştuğunu fark edenler, durumu belediyeyebildirdi. Binadaki incelemeler sonrası zabıta ekipleri, vatandaşları tahliye etti. Ekipler daha sonra binanın giriş kapısını mühürledi.

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