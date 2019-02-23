Baltalı cinayet sanığı: Kendimi korudum

Olay, İnegöl'ün Hocaköy Mahallesi'nde 30 Nisan 2018 günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Seçkin Memiş, çiftçilik yapan Burhan Tutal'ın evine geldi. Kapıda karşılaştığı Tutal'dan para istedi. Tutal, para vermeyi reddedince de ikili arasında kavga çıktı. Burhan Tutal, kapı girişinde duran baltayı alıp, Seçkin Memiş'e vurmaya başladı. Başına ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralanan Memiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Burhan Tutal, tutuklandı.