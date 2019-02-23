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Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

'de şoke eden olay... Kağıthane'de, G. adlı kişi, eşinden boşanmak isteyen kız kardeşini önce dövdü sonra bıçakladı. Kardeşinin yanındaki kadına da saldıran Durmuş G., olayın ardından kaçtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 10:53
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

Olay, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak isteyen kadın eşinin yanından iki hafta ayrılarak bir kadın arkadaşının yanına yerleşti. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen evine dönmeyen kadın, yanına yerleştiği arkadaşıyla motosikletle gezerken ağabeyi G.'ye rastladı. Kadınların yanına giden Durmuş G., kız kardeşiyle konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra iki kardeş arasında tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında ağabeyi, motosikletin arkasında oturan kız kardeşine yumruk atarak yere düşürdü.

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Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı
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