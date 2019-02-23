Fatma Girik’e başarılı ameliyat

BUGÜN NELER OLDU

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Fatma Girik dün beyninden hidrosefali ameliyatı oldu. Doktorları, sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik'in ameliyat olmasına karar vermişti.Tıpta, hidrosefali olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Girik'e İstanbul'daki özel bir hastanede shunt ameliyatı yapıldı. Operasyonu gerçekleştiren Profesör Dr. Talat Kırış, "Fatma hanımın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda" bilgisini verdi.Ameliyat sonrası normal odasına alınan usta sanatçının kendine geldiği ve konuşmaya başladığı bildirildi. Ünlü yıldızı, başarılı geçen ameliyat sonrası Türk sinemasının diğer bir efsane ismi ve yakın dostu olan Hülya Koçyiğit ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Fatma Girik, 3 hafta önce Bodrum'daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul'a getirilmişti.Usta oyuncunun ilk ziyaretçisi Türk sinemasının diğer efsane ismi Hülya Koçyiğit oldu.